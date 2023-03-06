"Выбор погибать на войне": стендапер Щегель извинился, потому что "сводят с ума" угрозы

Стендап-комик Андрей Щегель, который сбежал из Украины из-за разрешения Минкульта и сказал, что украинцы сами сделали выбор "гибнуть на войне", опубликовал видео-извинения, где заявил, что его слова вырвали из контекста и он не то имел в виду.

Источник: Youtube

Прямая речь: "Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно "погибать на войне" и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей.

Предлагаю вам полностью пересмотреть интервью со Скрыпиным и самим сделать выводы, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения.

Я ни в коем случае не испытываю пренебрежения ко всем украинцам. Последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи, куском выложенное в интернет и абсолютно вырванное из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийством в течение нескольких суток, которые просто сводят тебя с ума.

Я приношу извинения всем, кому скандал с моим участием причинил страдания. Провокация является работой комика, но поиск врагов и охота на ведьм вышла за пределы разумного.

Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас и считаю, что тот, кто говорит неприятную правду гораздо безопаснее того, кто говорит, то что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги. И это точно не я".

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Детали: При этом Щегель обвинил СМИ в том, что они распространили новости с его высказываниями и "породили недоразумение и ненависть".

Недавно Щегель заявил, что уехал в Турцию несмотря на то, что имел три повестки в армию, поскольку считает себя "свободным человеком".

После волны хейта и возмущения общества он оскандалился с новым заявлением.

В частности, Украину он назвал "й**аным цирком с попаяными дебилами у которых нет шансов на цивилизованную жизнь". Он заявил, что никогда не вернется в страну и основной мотиватор этого - украинский народ.

Щегель считает, что основная причина возмущения общества "основывается на зависти" и теперь он может получить политическое убежище во многих странах.

Украинских комиков он назвал "сцикливыми п**арасами".

Напомним: