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Болгария через посредников отправила Украине оружия на $1 млрд - СМИ

Понедельник, 6 марта 2023, 13:48

Болгарское оружие на миллиарды долларов попало в Украину через другие страны за последние два года без всякого прямого соглашения между Украиной и Болгарией.

Об этом говорится в расследовании Euractiv, пишет "Европейская правда".

До войны, с начала 2021 года до 24 февраля 2022 года, Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими оружейными компаниями, которые являются основными экспортерами оружия и боеприпасов, произведенных по советским стандартам для украинской армии.

Однако только в прошлом году Болгария опосредованно экспортировала в Украину вооружение на сумму не менее 1 миллиарда долларов, сообщает издание со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что тогдашняя вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова, лидер пророссийских социалистов в Болгарии, повторяла, что не позволит экспортировать болгарское оружие для украинской армии, болгарская оружейная промышленность имела рекордные продажи за границу, преимущественно в Польшу и Румынию, откуда оружие затем отправлялось в Украину.

"Болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским компаниям, потому что существует практика, когда это происходит через иностранные программы", - рассказал Велизар Шаламанов, бывший исполняющий обязанности министра обороны, бывший председатель Наблюдательного совета Агентства НАТО по вопросам коммуникаций и информации, а ныне директор Атлантического клуба.

"Существует программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. Через эту программу покупается вооружение, необходимое для Украины, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Поэтому оно покупается через другие компании. Кроме того, важна логистика, а она, как мы все знаем, в основном организована через Польшу и является ответственностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке", - пояснил Шаламанов.

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Напомним, в январе бывший премьер Болгарии Кирилл Петков рассказал, что поставки болгарского оружия Украине проходили через страны-посредники, что позволило преодолеть сопротивление пророссийских сил в коалиции и парламенте.

Подробнее читайте в материале - Как Болгария "тайно" помогает ВСУ, преодолевая влияние пророссийских сил. Также рекомендуем посмотреть видео на Youtube-канале "Европейской правды".

Темы: Болгарияоружие
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