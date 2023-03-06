Данилов заверил, что об окружении Бахмута речи нет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что об окружении города Бахмут Донецкой области войсками РФ речь пока не идет.

Источник: Данилов в телемарафоне "Единые новости", передает "Укринформ"

Прямая речь: "На сегодня то, что касается окружения Бахмута, (то об этом - ред.) речь не идет. Но понимаем, что ситуация непростая. Поэтому и принимается коллективное решение, что делать на том или ином направлении, каким образом усиливать это направление, и эти вопросы проговариваются именно на Ставке верховного главнокомандующего".

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Детали: По словам главы СНБО, на Ставке в понедельник этот вопрос обсуждался минимум 1,5 часа.

Прямая речь: "Если бы Бахмут не держался - то имейте в виду, что в совсем других городах происходила бы оборона нашей страны. И Бахмут, который действительно стал крепостью уже крайние четыре месяца - это важная вещь для обороны всего нашего государства. Мы осознаем то, что там происходит. Еще раз подчеркиваю - для нас это очень-очень важно".

Больше деталей: Данилов отметил, что о любых решениях власти по Бахмуту общество обязательно будет проинформировано. "Мы не собираемся ничего скрывать. Ситуация на этом направлении - сложная, но, как выражаются наши военные, сложная, но контролируемая", - заверил секретарь СНБО.

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Что предшествовало: Немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в политическом руководстве Киева сообщило, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета прошлого года.

Залужный якобы уже несколько недель рекомендует подумать о выходе из Бахмута из тактических соображений.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 5 марта вновь посетил части, осуществляющие оборону Бахмута, и заявил, что бои за город достигли "наивысшего накала".