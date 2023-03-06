Украина непублично просит США предоставить кассетные боеприпасы для сброса с дронов

Украина не отказалась от просьбы к Соединенным Штатам предоставить кассетные боеприпасы, включив в него бомбу воздушного базирования МК-20, которую она хочет использовать для сброса с беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщили законодатели Джейсон Кроу и Адам Смит, которые входят в комитет по вооруженным силам Палаты представителей США.

По их словам, украинские чиновники призвали американских законодателей лоббировать предоставление МК-20 у Белого дома на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце. Бомбы просили с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров.

Законодатели добавили, что Украина рассматривает кассетные боеприпасы как способ остановить тактику "человеческих волн", которую Россия активно применяет в последние месяцы для штурма населенных пунктов на востоке - прежде всего Бахмута.

В частности, как рассказал Смит, украинские военные считают, что МК-20 "имеют лучшую бронебойную способность", чем оружие, которое они сейчас сбрасывают с беспилотников.

МК-20, которые обычно сбрасываются с самолетов, раскрываются посреди полета, выпуская более 240 проволокообразных суббоеприпасов. В США бомбы перестали производить еще в 2016 году, но на складах их есть более одного миллиона.

Хотя, по данным Reuters, в Конгрессе США существует определенная поддержка просьбы Украины, администрация президента Джо Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года как такие, которые могут непропорционально поразить гражданское население.

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В то же время некоторые опрошенные агентством собеседники соглашаются, что это могло бы решить проблему нехватки артиллерийских боеприпасов в Украине, где Россия до сих пор сохраняет значительное преимущество.

СМИ еще в конце 2022 года сообщали, что Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.

Ранее СМИ также писали, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.