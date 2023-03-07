Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия хочет выкупить у Швейцарии Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 00:02
Чехия хочет выкупить у Швейцарии Leopard 2
LEOPARD 2A5. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Правительство Чехии вслед за Германией обратилось к Швейцарии с просьбой разрешить продажу танков Leopard 2 для укрепления собственной обороноспособности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в комментарии SRF сообщила вице-президент и министр обороны Швейцарии Виола Амхерд.

Она лишь подтвердила, что соответствующий запрос из Праги уже поступил в Берн, не раскрыв других деталей.

Реклама:

На прошлой неделе стало известно, что Германия просит Швейцарию разрешить продажу списанных танков Leopard 2, которыми Берлин хочет заменить военную технику, поставленную в Украину.

По официальным данным, Швейцария имеет 230 танков Leopard 2, из которых 134 находятся на вооружении, а остальные 96 - сняты с него. Но, по швейцарскому законодательству, продавать другим странам можно только военную технику, которая вышла из эксплуатации, и такой статус для нее определяет парламент страны.

Напомним, что ранее идея продать почти 100 законсервированных танков Leopard 2 за символическую плату Польше, Словакии и Чехии вместо танков, которые их правительства планируют отправить в Украину, была предложена в швейцарском политикуме.

ВИДЕО ДНЯ

Хотя ранее в этом году парламентские комитеты отклонили аналогичные запросы Германии, политики становятся все более открытыми к такому шагу. Параллельно Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета.

Читайте также: Лед тронулся: как нейтральная Швейцария склоняется к реэкспорту вооружений в Украину.

Темы: ЧехияШвейцариятанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: