Чехия хочет выкупить у Швейцарии Leopard 2

Правительство Чехии вслед за Германией обратилось к Швейцарии с просьбой разрешить продажу танков Leopard 2 для укрепления собственной обороноспособности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в комментарии SRF сообщила вице-президент и министр обороны Швейцарии Виола Амхерд.

Она лишь подтвердила, что соответствующий запрос из Праги уже поступил в Берн, не раскрыв других деталей.

На прошлой неделе стало известно, что Германия просит Швейцарию разрешить продажу списанных танков Leopard 2, которыми Берлин хочет заменить военную технику, поставленную в Украину.

По официальным данным, Швейцария имеет 230 танков Leopard 2, из которых 134 находятся на вооружении, а остальные 96 - сняты с него. Но, по швейцарскому законодательству, продавать другим странам можно только военную технику, которая вышла из эксплуатации, и такой статус для нее определяет парламент страны.

Напомним, что ранее идея продать почти 100 законсервированных танков Leopard 2 за символическую плату Польше, Словакии и Чехии вместо танков, которые их правительства планируют отправить в Украину, была предложена в швейцарском политикуме.

Хотя ранее в этом году парламентские комитеты отклонили аналогичные запросы Германии, политики становятся все более открытыми к такому шагу. Параллельно Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета.

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