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Чехія хоче викупити у Швейцарії Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 01:02
Чехія хоче викупити у Швейцарії Leopard 2
LEOPARD 2A5. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Уряд Чехії слідом за Німеччиною звернувся до Швейцарії з проханням дозволити продаж танків Leopard 2 для зміцнення власної обороноздатності.

Про це, як пише "Європейська правда", в коментарі SRF повідомила віцепрезидентка й міністерка оборони Швейцарії Віола Амхерд.

Вона лише підтвердила, що відповідний запит з Праги вже надійшов до Берна, не розкривши інших деталей.

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина просить Швейцарію дозволити продаж списаних танків Leopard 2, якими Берлін хоче замінити військову техніку, що була поставлена в Україну.

За офіційними даними, Швейцарія має 230 танків Leopard 2, з яких 134 перебувають на озброєнні, а решта 96 – зняті з нього. Але, за швейцарським законодавством, продавати іншим країнам можна лише військову техніку, яка вийшла з експлуатації, і такий статус для неї визначає парламент країни.

Нагадаємо, що раніше ідея продати майже 100 законсервованих танків Leopard 2 за символічну плату Польщі, Словаччині та Чехії замість танків, які їхні уряди планують відправити в Україну, була запропонована у швейцарському політикумі.

Хоча раніше цього року парламентські комітети відхилили аналогічні запити Німеччини, політики стають усе більш відкритими до такого кроку. Паралельно Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету.

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Теми: ЧехіяШвейцаріятанки
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