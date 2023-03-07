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С приходом Маска Twitter почти не защищает пользователей от российской пропаганды – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 01:28
С приходом Маска Twitter почти не защищает пользователей от российской пропаганды – СМИ
Twitter. Коллаж из открытых источников

Социальная сеть Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией, в частности проплаченной российской пропагандой, после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск.

Источник: BBC со ссылкой на источники в Twitter

Детали: По данным BBC, под руководством Маска Twitter уволил несколько тысяч сотрудников, после чего в компании практически не осталось специалистов, которые бы занимались модерацией контента в соцсети.

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Действующие и бывшие сотрудники компании рассказали изданию, что за последние месяцы в соцсети заметно возросло количество публикаций с агрессивной риторикой, разжиганием ненависти, пропагандой сексуальных преступлений, а также стало больше политической пропаганды и информационных манипуляций.

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", – рассказал BBC бывший сотрудник Twitter.

Также, по данным издания, из компании уволили членов команды, которая создавала средства безопасности.

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Темы: Маскпропаганда
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