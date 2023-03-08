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Протесты в Грузии: силовики оттеснили участников акции от парламента

Ольга ГлущенкоСреда, 8 марта 2023, 01:07
Протесты в Грузии: силовики оттеснили участников акции от парламента
полиция Грузии, фото interpressnews

В грузинском Тбилиси силовики полностью заняли территорию, прилегающую к парламенту Грузии, оттеснив протестующих.

Источник: Эхо Кавказа, Interpressnews

Детали: Сообщается, что правоохранители, используя водомет и слезоточивый газ, разогнали участников акции протеста.

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Ранее спецназ также водометами и слезоточивым газом разогнал протестующих на улицах, прилегающих к парламенту.

Участников акции непосредственно на территории, прилегающей к парламенту, пока нет, однако они по-прежнему остаются за баррикадами силовиков.

Кроме того, СМИ сообщают о том, что возле парламента Грузии задержали нескольких участников акции.

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Напомним: Вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии". В грузинской столице Тбилиси продолжаются протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.

Смотрите также: Иноагенты, проблема Саакашвили и санкции - Грузия у точки невозврата в отношениях с Западом

Темы: Грузиямитингиакции
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