В штате Мэн республиканцы пытались сорвать резолюцию в поддержку Украины

53 республиканца в Палате представителей штата Мэн проголосовали во вторник против резолюции в поддержку Украины, что подчеркнуло разногласия во взглядах на политику США по наказанию России за вторжение и помощи Украине в обороне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Резолюция была принята 87-54 голосами после того, как лидер меньшинства в Палате представителей Билли Боб Фолкингем и его союзники не смогли сорвать голосование. Один демократ и все республиканцы, кроме 11, проголосовали против этого символического шага.

Автором резолюции, осуждающей "варварскую войну", была депутат Ребекка Миллетт, демократ от округа Кейп-Элизабет, которая рассказала о своем опыте работы в Украине в качестве члена Корпуса Мира.

Миллетт отметила, что 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а сотни детей были убиты. "Ничто не оправдывает поддержку уничтожения культуры, нации, народа. Ничто", - сказала она.

Зато республиканцы пожаловались, что Украина коррумпирована, и заявили, что США должны прекратить помогать правительству президента Украины Владимира Зеленского.

В какой-то момент спикер Палаты представителей штата Рэйчел Талбот Росс, демократ из Портленда, была вынуждена сделать оговорку против эскалации риторики.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, опрос в США в январе показал, что поддержка Украины со стороны американцев остается стабильной, в то же время среди республиканцев больше всего тех, кто выступает за скорейшее окончание войны даже ценой территориальных потерь для Украины.