На Луганщине и Харьковщине россияне наступают без успеха, на Херсонщине готовят "выборы" – ОВА
Украинские защитники сбили беспилотник типа "Шахед" над Сумской областью вечером 7 марта, российские захватчики за прошедшие сутки вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Невского в Луганской области, а также Гряниковки в Харьковской области.
Источник: данные областных государственных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 среды 68 марта
Детали: Сумщина: во вторник россияне совершили обстрелы двух территориальных общин области: Белопольской, Эсманской. Было зафиксировано 45 прилетов – из минометов и артиллерии. Без потерь и разрушений.
Вечером силами обороны Сумщины на севере области были зафиксированы пролеты 2 вражеских БпЛА типа "Шахед", один из которых был сбит над территорией Шосткинского района.
Черниговщина: за минувшие сутки – один обстрел, Черниговский район, из минометов. Без жертв и разрушений.
Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Чаривне, Темировка, Камышеваха, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Щербаки, Преображенка, Красное, Каменское, Степное, Степногорск.
Поступило 25 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. Детали уточняются.
Днепропетровская область: утром 8 марта враг накрыл огнем Марганецкую общину. Информация о последствиях и пострадавших выясняется.
7 марта российская армия нанесла удар по Синельниковскому району. Враг открыл огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине. Повреждена линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели. Люди не пострадали.
Харьковская область: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины. Среди них: Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевяковка, Двуречная, Западное и др.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Гряниковка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка и Крохмальное.
В течение дня – под интенсивным огнем из минометов, РСЗО, танков и боевой авиации были пгт Двуречная Купянского района и г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших.
В с. Снежковка Изюмского района во вторник 63-летний мужчина на собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях 7 марта россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Невского.
Осуществили артиллерийские обстрелы районов Новоселовского, Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.
По данным ОВА, для раненых захватчиков уже не хватает койко-мест в больницах Луганщины. Недостаток медицинских работников россияне перекрыли организацией командировок врачебных бригад из разных территорий РФ.
Ситуация в области остается сложной.
Донецкая область: в среду утром – обстрел города Константиновка. Повреждены частные дома.
Также утром 8 марта – артобстрел Авдеевки. Попадание по городу и промышленной зоне, в районе Авдеевского коксохимического завода.
Утром – активизация боевых действий в районе населенных пунктов Очеретинской общины: поселков Красногоровка, Каменка, Веселое, Водяное; артобстрел с.Красногоровка и с.Каменка, попадания по территории поселков.
В течение суток враг наносил авиаудары (тип ракет не установлен), применял РСЗО "Град", артиллерию.
Под обстрелами находились Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ", промышленная зона); Бахмут (жилой сектор); Константиновка (жилой сектор, школа); Часов Яр (жилой сектор); с.Мемрик (жилой сектор); с.Каменка (жилой сектор); с.Карловка (район водохранилища и окрестности); с.Красногоровка (жилой сектор); с.Ласточкино (жилой сектор).
Николаевская область: во вторник днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.
Херсонская область: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали районы населенных пунктов Качкаровка, Меловое, Змиевка, Ивановка, Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Станислав и город Херсон.
За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 309 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
Есть пострадавшие среди гражданского населения – 1 человек ранен.
С деоккупированной территории области эвакуированы 87 человек.
На оккупированной левобережной Херсонщине оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, проводят принудительную паспортизацию и готовят людей к выборам в Госдуму РФ.