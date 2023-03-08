На Луганщине и Харьковщине россияне наступают без успеха, на Херсонщине готовят "выборы" – ОВА

Украинские защитники сбили беспилотник типа "Шахед" над Сумской областью вечером 7 марта, российские захватчики за прошедшие сутки вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Невского в Луганской области, а также Гряниковки в Харьковской области.

Источник: данные областных государственных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 среды 68 марта

Детали: Сумщина: во вторник россияне совершили обстрелы двух территориальных общин области: Белопольской, Эсманской. Было зафиксировано 45 прилетов – из минометов и артиллерии. Без потерь и разрушений.

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Вечером силами обороны Сумщины на севере области были зафиксированы пролеты 2 вражеских БпЛА типа "Шахед", один из которых был сбит над территорией Шосткинского района.

Черниговщина: за минувшие сутки – один обстрел, Черниговский район, из минометов. Без жертв и разрушений.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Чаривне, Темировка, Камышеваха, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Щербаки, Преображенка, Красное, Каменское, Степное, Степногорск.

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Поступило 25 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. Детали уточняются.

Днепропетровская область: утром 8 марта враг накрыл огнем Марганецкую общину. Информация о последствиях и пострадавших выясняется.

7 марта российская армия нанесла удар по Синельниковскому району. Враг открыл огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине. Повреждена линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели. Люди не пострадали.

Харьковская область: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины. Среди них: Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевяковка, Двуречная, Западное и др.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Гряниковка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка и Крохмальное.

В течение дня – под интенсивным огнем из минометов, РСЗО, танков и боевой авиации были пгт Двуречная Купянского района и г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших.

В с. Снежковка Изюмского района во вторник 63-летний мужчина на собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях 7 марта россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Невского.

Осуществили артиллерийские обстрелы районов Новоселовского, Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.

По данным ОВА, для раненых захватчиков уже не хватает койко-мест в больницах Луганщины. Недостаток медицинских работников россияне перекрыли организацией командировок врачебных бригад из разных территорий РФ.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: в среду утром – обстрел города Константиновка. Повреждены частные дома.

Также утром 8 марта – артобстрел Авдеевки. Попадание по городу и промышленной зоне, в районе Авдеевского коксохимического завода.

Утром – активизация боевых действий в районе населенных пунктов Очеретинской общины: поселков Красногоровка, Каменка, Веселое, Водяное; артобстрел с.Красногоровка и с.Каменка, попадания по территории поселков.

В течение суток враг наносил авиаудары (тип ракет не установлен), применял РСЗО "Град", артиллерию.

Под обстрелами находились Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ", промышленная зона); Бахмут (жилой сектор); Константиновка (жилой сектор, школа); Часов Яр (жилой сектор); с.Мемрик (жилой сектор); с.Каменка (жилой сектор); с.Карловка (район водохранилища и окрестности); с.Красногоровка (жилой сектор); с.Ласточкино (жилой сектор).

Николаевская область: во вторник днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонская область: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали районы населенных пунктов Качкаровка, Меловое, Змиевка, Ивановка, Шляховое, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Станислав и город Херсон.

За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 309 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Есть пострадавшие среди гражданского населения – 1 человек ранен.

С деоккупированной территории области эвакуированы 87 человек.

На оккупированной левобережной Херсонщине оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, проводят принудительную паспортизацию и готовят людей к выборам в Госдуму РФ.