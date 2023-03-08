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Поразили "Перуном": стало известно, кто сбил российский СУ-25 6 марта

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 10:59
Поразили Перуном: стало известно, кто сбил российский СУ-25 6 марта
иллюстративное фото Су-25

Российский штурмовик СУ-25 6 марта сбили нацгвардейцы бригады "Спартан".

Источник: отделение информации и коммуникации Восточного ТУ НГУ, пресс-служба Нацгвардии

Детали: Сообщается, что в понедельник 6 марта в 01:10 часов ночи в результате боевой работы расчета с ПЗРК "Перун" в Донецкой области в районе Бахмута нацгвардейцы на расстоянии до 4 километров сбили российский штурмовой самолет Су-25.

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Прямая речь командира дивизиона "Партизан": "Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на снижение, судьба пилота на данный момент неизвестна".

Прямая речь оператора ПЗРК: "Отработали цель из "Перуна", подбили самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией разграничения".

Справка: По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 по 08 марта 2023 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 303 самолета.

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Темы: войнаНацгвардия
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