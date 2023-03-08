"Обучают, лечат, воюют": Зеленский поблагодарил украинских женщин

Президент Владимир Зеленский поздравил женщин с праздником 8 марта, отметив, что в разном отношении к этому празднику в Украине "и есть наша сила и свобода".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Каждый год в этот день я благодарю свою маму за то, что в нашей семье всегда было и есть уважение. Спасибо жене за то, что мы вместе любим и имеем таких прекрасных детей. Спасибо женщинам, которые работают со мной. Это очень важно, что мы на равных, как коллеги.

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Важно сегодня поблагодарить всех женщин, которые работают, учат, учатся, спасают, лечат, воюют за Украину, всем женщинам, которые отдали свою жизнь за наше государство. Поблагодарить мам, вспомнить, что пока мама жива, ты можешь чувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу".

Детали: Президент подчеркнул, что в разном отношении к этому дню в украинском обществе и есть "наша сила, наша свобода".

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