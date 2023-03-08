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"Навчають, лікують, воюють": Зеленський подякував українським жінкам

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 березня 2023, 12:33
Навчають, лікують, воюють: Зеленський подякував українським жінкам
Фото: Зеленський, скрін з відеозвернення 8 березня

Президент Володимир Зеленський привітав жінок із святом 8 березня, наголосивши, що у різному ставленні до цього свята в Україні "і є наша сила та свобода".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Щороку в цей день я дякую своїй мамі за те, що в нашій родині завжди була і є повага. Дякую дружині за те, що ми разом кохаємо і маємо таких прекрасних дітей. Дякую жінкам, які працюють зі мною. Це дуже важливо, що ми на рівних, як колеги.

Важливо сьогодні подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну, всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати мамам, згадати, що поки мама жива, ти можеш відчувати себе дитиною. Подякувати коханим за повагу і силу".

Деталі: Президент наголосив, що у різному ставленні до цього свята в українському суспільстві і є "наша сила, наша свобода".

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Теми: Зеленськийпрезидентсвяткування
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