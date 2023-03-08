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Генсек НАТО: До сих пор непонятно, кто совершил нападение на "Северный поток"

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 15:27
Генсек НАТО: До сих пор непонятно, кто совершил нападение на Северный поток
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре прошлого года.

Об этом он сказал после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить больше о том, кто за этим стоит", - сказал Столтенберг.

Ранее в среду министр обороны Алексей Резников в Стокгольме отрицал причастность украинских официальных структур к подрыву газопроводов РФ в Балтийском море на фоне публикаций в западной прессе об "украинском следе".

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Британское издание The Times сообщило, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, который якобы профинансировал диверсию.

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