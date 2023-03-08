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Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры

Станислав ПогориловСреда, 8 марта 2023, 16:22
Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры
Антонио Гутерреш, фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 8 марта прокомментировал видео с расстрелом безоружного украинского военного сразу после его слов "Слава Украине!".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гутерреша: "Страшные кадры, на которых украинский военнослужащий был, очевидно, убит, - еще одно напоминание о том, что законы ведения войны необходимо соблюдать".

Детали: Зеленский встретился сегодня в Киеве с генсеком ООН, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Предистория:

  • 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".
  • В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.
  • Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца, как считается, российскими военными, и осудил их.
  • Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия по поиску виновных в расстреле безоружного украинского солдата

Темы: ООНпленныевойнаРосcия
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