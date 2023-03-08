Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 8 марта прокомментировал видео с расстрелом безоружного украинского военного сразу после его слов "Слава Украине!".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гутерреша: "Страшные кадры, на которых украинский военнослужащий был, очевидно, убит, - еще одно напоминание о том, что законы ведения войны необходимо соблюдать".

Детали: Зеленский встретился сегодня в Киеве с генсеком ООН, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Предистория: