Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры
Среда, 8 марта 2023, 15:22
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 8 марта прокомментировал видео с расстрелом безоружного украинского военного сразу после его слов "Слава Украине!".
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Гутерреша: "Страшные кадры, на которых украинский военнослужащий был, очевидно, убит, - еще одно напоминание о том, что законы ведения войны необходимо соблюдать".
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Детали: Зеленский встретился сегодня в Киеве с генсеком ООН, который прибыл в Украину с официальным визитом.
Предистория:
- 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
- Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".
- В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.
- Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца, как считается, российскими военными, и осудил их.
- Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия по поиску виновных в расстреле безоружного украинского солдата
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