Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 8 марта прокомментировал видео с расстрелом безоружного украинского военного сразу после его слов "Слава Украине!".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гутерреша: "Страшные кадры, на которых украинский военнослужащий был, очевидно, убит, - еще одно напоминание о том, что законы ведения войны необходимо соблюдать".

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Детали: Зеленский встретился сегодня в Киеве с генсеком ООН, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Предистория:

6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".

В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца, как считается, российскими военными, и осудил их.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия по поиску виновных в расстреле безоружного украинского солдата