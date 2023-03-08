Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры

Станислав ПогориловСреда, 8 марта 2023, 15:22
Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры
Антонио Гутерреш, фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 8 марта прокомментировал видео с расстрелом безоружного украинского военного сразу после его слов "Слава Украине!".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гутерреша: "Страшные кадры, на которых украинский военнослужащий был, очевидно, убит, - еще одно напоминание о том, что законы ведения войны необходимо соблюдать".

Реклама:

Детали: Зеленский встретился сегодня в Киеве с генсеком ООН, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Предистория:

  • 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".
  • В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.
  • Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца, как считается, российскими военными, и осудил их.
  • Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия по поиску виновных в расстреле безоружного украинского солдата

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ООНпленныевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: