ГУР: Поиск виновных в расстреле украинского военного уже продолжается, это вопрос чести

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия по поиску виновных в расстреле безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!".

Источник: пресс-служба ГУР

Прямая речь Юсова: "Это комплексная работа (по поиску виновных - ред.), которая уже продолжается. Это задача и вопрос чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены".

Детали: По его словам, оккупанты хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри России, а также запугать и напугать самих украинцев.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии", - подчеркнул он.

Предистория:

6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".

В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца, как считается, российскими военными, и осудил их.