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ГУР: Поиск виновных в расстреле украинского военного уже продолжается, это вопрос чести

Станислав ПогориловСреда, 8 марта 2023, 14:30
ГУР: Поиск виновных в расстреле украинского военного уже продолжается, это вопрос чести
Фото: пресс-служба ГУР

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия по поиску виновных в расстреле безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!".

Источник: пресс-служба ГУР

Прямая речь Юсова: "Это комплексная работа (по поиску виновных - ред.), которая уже продолжается. Это задача и вопрос чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены".

Детали: По его словам, оккупанты хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри России, а также запугать и напугать самих украинцев.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии", - подчеркнул он.

Предистория:

  • 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".
  • В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.
  • Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца, как считается, российскими военными, и осудил их.

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Темы: войнапленныеРосcияУкраина
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