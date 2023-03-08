ГУР: Поиск виновных в расстреле украинского военного уже продолжается, это вопрос чести

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия по поиску виновных в расстреле безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!".

Источник: пресс-служба ГУР

Прямая речь Юсова: "Это комплексная работа (по поиску виновных - ред.), которая уже продолжается. Это задача и вопрос чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены".

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Детали: По его словам, оккупанты хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри России, а также запугать и напугать самих украинцев.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии", - подчеркнул он.

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