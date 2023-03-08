Татаров точно попытается взять под контроль нового директора НАБУ – Шабунин

Новый директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос должен быть готов к давлению со стороны Офиса президента.

Источник: глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в интервью "Украинской правде"

Детали: Шабунину задали вопрос, может ли заместитель главы ОП Олег Татаров, которому приписывают "теневое кураторство" над большинством украинских правоохранительных органов, попытаться взять под контроль нового директора НАБУ.

Реклама:

Прямая речь: "У вас есть орган антикоррупционный (НАБУ - УП), который вы не контролируете. И это - единственный орган из всех, который в коррупционном производстве может посадить: министра, народного депутата, судью... Хотите ли вы нейтрализовать эту угрозу? Ответ очевиден. Попытаются ли под контроль этот орган взять? Попробуют точно".

Больше деталей: "Украинская правда" обратилась к Олегу Татарову с просьбой прокомментировать слова Виталия Шабунина и ожидает ответа.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 6 марта Кабинет министров назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос.