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Татаров точно попытается взять под контроль нового директора НАБУ – Шабунин

"Украинская правда"Среда, 8 марта 2023, 15:31
Татаров точно попытается взять под контроль нового директора НАБУ – Шабунин
Виталий Шабунин, скриншот

Новый директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос должен быть готов к давлению со стороны Офиса президента.

Источник: глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в интервью "Украинской правде"

Детали: Шабунину задали вопрос, может ли заместитель главы ОП Олег Татаров, которому приписывают "теневое кураторство" над большинством украинских правоохранительных органов, попытаться взять под контроль нового директора НАБУ.

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Прямая речь: "У вас есть орган антикоррупционный (НАБУ - УП), который вы не контролируете. И это - единственный орган из всех, который в коррупционном производстве может посадить: министра, народного депутата, судью... Хотите ли вы нейтрализовать эту угрозу? Ответ очевиден. Попытаются ли под контроль этот орган взять? Попробуют точно".

Больше деталей: "Украинская правда" обратилась к Олегу Татарову с просьбой прокомментировать слова Виталия Шабунина и ожидает ответа.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 6 марта Кабинет министров назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос.

Автор: София Середа
Темы: ТатаровНАБУКривонос
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