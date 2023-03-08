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Зеленский поддержал протесты в Грузии: Хотим, чтобы вы были в ЕС

Алена МазуренкоСреда, 8 марта 2023, 22:05
Зеленский поддержал протесты в Грузии: Хотим, чтобы вы были в ЕС
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский выразил солидарность с протестующими в Грузии и заверил, что Украина желает видеть Грузию членом ЕС.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Я хочу поблагодарить всех, кто на днях на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии.

Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха.

Мы хотим быть в Евросоюзе - и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен - будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен - будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы".

Напомним: 

  • Парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.
  • Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.
  • В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

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Темы: ЗеленскийГрузия
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