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Зеленский анонсировал новые санкции для тех, "кто ослабляет государство"

Алена МазуренкоСреда, 8 марта 2023, 22:24
Зеленский анонсировал новые санкции для тех, кто ослабляет государство
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал новое заседание СНБО для введения санкций в отношении тех, "кто пытается ослаблять государство".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подрывать прочность нашего общества.

Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений.

Внутренняя безопасность Украины - тоже первый приоритет".

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Темы: ЗеленскийсанкцииСНБО
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