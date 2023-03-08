Зеленский анонсировал новые санкции для тех, "кто ослабляет государство"
Среда, 8 марта 2023, 22:24
Президент Владимир Зеленский анонсировал новое заседание СНБО для введения санкций в отношении тех, "кто пытается ослаблять государство".
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подрывать прочность нашего общества.
Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений.
Внутренняя безопасность Украины - тоже первый приоритет".
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