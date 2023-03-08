Зеленський анонсував нові санкції для тих, "хто послаблює державу"
Середа, 8 березня 2023, 21:24
Президент Володимир Зеленський анонсував нове засідання РНБО задля введення санкцій щодо тих, "хто намагається послаблювати державу".
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства.
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Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень.
Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет".