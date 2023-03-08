Зеленський анонсував нові санкції для тих, "хто послаблює державу"

Президент Володимир Зеленський анонсував нове засідання РНБО задля введення санкцій щодо тих, "хто намагається послаблювати державу".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства.

Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень.

Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет".