Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Пятница, 1 сентября 2023, 18:58
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было посвящено сугубо ситуации на передовой.
Источник: глава государства в соцсетях
Прямая речь: "Сегодняшняя Ставка только о фронте.
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Подробно - Харьковщина, Донбасс.
Подробно - юг: Запорожье, левый берег Херсонщины.
Подробно - эвакуация раненых.
ВИДЕО ДНЯ
Подробно - планы врага.
Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам".
Детали: Как можно себе представить, Зеленский заслушал военных командующих и разведку. Примеров принятых решений президент не приводит.
Обновлено: Позже президент обнародовал видео по результатам заседания СНБО.