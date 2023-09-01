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Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку

Валентина РоманенкоПятница, 1 сентября 2023, 18:58
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было посвящено сугубо ситуации на передовой.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Сегодняшняя Ставка только о фронте.

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Подробно - Харьковщина, Донбасс.

Подробно - юг: Запорожье, левый берег Херсонщины.

Подробно - эвакуация раненых.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно - планы врага.

Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам".

Детали: Как можно себе представить, Зеленский заслушал военных командующих и разведку. Примеров принятых решений президент не приводит.

Обновлено: Позже президент обнародовал видео по результатам заседания СНБО.

Темы: Зеленскийставкавойна
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