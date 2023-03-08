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"Гвардия наступления" будет проходить подготовку в течение 2-4 месяцев

Алена МазуренкоСреда, 8 марта 2023, 22:56
Гвардия наступления будет проходить подготовку в течение 2-4 месяцев

Штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовятся в составе Нацгвардии, будут проходить подготовку в течение 2-4 месяцев и только потом подразделения будут привлечены к боевым действиям.

Источник: Нацгвардия, спикер НГУ Руслан Музычук в эфире проекта Радио Свобода - Радио Донбас.Реалии

Прямая речь: "Когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, речь может идти о привлечении их к выполнению задач на поле боя. Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад - на каком направлении, в каком объеме.

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Сейчас речь идет об их полном комплектовании и качественной подготовке, она продлится 2-4 месяца".

Детали: По словам Музычука, в составе МВД формируется 8 таких бригад, из них 6 - в составе Нацгвардии.

Сейчас с момента старта кампании почти 1000 кандидатов, которые подали заявку в штурмовые бригады НГУ и прошли необходимые этапы отбора - уже зачислены в строй.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
  • 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
  • Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.
  • Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.

Темы: Гвардия наступления
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