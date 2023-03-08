"Гвардия наступления" будет проходить подготовку в течение 2-4 месяцев

Штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовятся в составе Нацгвардии, будут проходить подготовку в течение 2-4 месяцев и только потом подразделения будут привлечены к боевым действиям.

Источник: Нацгвардия, спикер НГУ Руслан Музычук в эфире проекта Радио Свобода - Радио Донбас.Реалии

Прямая речь: "Когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, речь может идти о привлечении их к выполнению задач на поле боя. Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад - на каком направлении, в каком объеме.

Сейчас речь идет об их полном комплектовании и качественной подготовке, она продлится 2-4 месяца".

Детали: По словам Музычука, в составе МВД формируется 8 таких бригад, из них 6 - в составе Нацгвардии.

Сейчас с момента старта кампании почти 1000 кандидатов, которые подали заявку в штурмовые бригады НГУ и прошли необходимые этапы отбора - уже зачислены в строй.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ