"Гвардия наступления" будет проходить подготовку в течение 2-4 месяцев
Штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовятся в составе Нацгвардии, будут проходить подготовку в течение 2-4 месяцев и только потом подразделения будут привлечены к боевым действиям.
Источник: Нацгвардия, спикер НГУ Руслан Музычук в эфире проекта Радио Свобода - Радио Донбас.Реалии
Прямая речь: "Когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, речь может идти о привлечении их к выполнению задач на поле боя. Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад - на каком направлении, в каком объеме.
Сейчас речь идет об их полном комплектовании и качественной подготовке, она продлится 2-4 месяца".
Детали: По словам Музычука, в составе МВД формируется 8 таких бригад, из них 6 - в составе Нацгвардии.
Сейчас с момента старта кампании почти 1000 кандидатов, которые подали заявку в штурмовые бригады НГУ и прошли необходимые этапы отбора - уже зачислены в строй.
Предыстория:
- 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
- 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
- Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.
- Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.