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В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы Кремля

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 09:36

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) приняла решение дать обязательные указания интернет-провайдерам удалить доступ к IP-адресам, которые позволяют смотреть пропагандистские телеканалы Кремля, находящиеся под санкциями ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

ЛКРТВ провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что в интернете распространяются телеканалы, которые подпадают под санкции ЕС.

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Во время мониторинга также было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов, и с их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов.

Следовательно, ЛКРТБ приняла решение поручить провайдерам сетей электронной связи общего пользования и услуг электронной связи общего пользования не позднее чем через пять рабочих дней со дня вступления в силу этого решения отменить возможность доступа к указанным IP-адресам, используемым для доступа к телеканалам, на которые распространяются санкции, утвержденные Советом ЕС.

Нарушение международных санкций влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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В сообщении напоминают, что после начала войны в Украине, Совет ЕС за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов ввел санкции против российских пропагандистских телеканалов "RT" ("Россия сегодня"), "Спутник", "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр", "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ", "Первый канал".

Как сообщалось, франкоязычный отдел российского пропагандистского канала RT (RT France) прекратил деятельность вследствие замораживания его банковских счетов.

Темы: Литвапропаганда
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