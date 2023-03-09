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У Литві блокуватимуть IP-адреси, за якими доступні пропагандистські канали Кремля

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 10:36

Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ) ухвалила рішення дати обов'язкові вказівки інтернет-провайдерам видалити доступ до IP-адрес, які дають змогу дивитися пропагандистські телеканали Кремля, які перебувають під санкціями ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

ЛКРТБ провела моніторинг, під час якого було встановлено, що в інтернеті поширюються телеканали, які підпадають під санкції ЄС.

Під час моніторингу також було встановлено, що приймання пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів, і з їхньою допомогою з'являється доступ до телеканалів "НТВ", "Первый канал", "Росcия 1", "Россия 24" і "РТР Планета", щодо яких запроваджено санкції за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та його країн-членів.

Відтак, ЛКРТБ ухвалила рішення доручити провайдерам мереж електронного зв'язку загального користування та послуг електронного зв'язку загального користування не пізніш як за 5 робочих днів від дня набуття чинності цим рішенням скасувати можливість доступу до зазначених IP-адрес, які використовуються для доступу до телеканалів, на які поширюються санкції, затверджені Радою ЄС.

Порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

У повідомленні нагадують, що після початку війни в Україні, Рада ЄС за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та її країн-членів запровадила санкції проти російських пропагандистських телеканалів "RT" ("Россия сегодня"), "Спутник", "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр", "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ", "Первый канал".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, франкомовний відділ російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків. 

Теми: Литвапропаганда
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