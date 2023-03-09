Кулеба о ночной атаке РФ: Никакой военной цели, просто российское варварство

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал массированный удар по Украине 9 марта "обычным российским варварством", которое не имеет военной цели.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "В течение ночи Россия осуществила массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, что привело к потерям людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство"

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Детали: Кулеба заверил, что наступит день, когда президент страны-агрессора Владимир Путин и его окружение будут привлечены к ответственности специальным трибуналом.

Что этому предшествовало:

Ночью 9 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

Пять человек погибли во Львовской области. В результате ракетного удара по Киеву пострадали три человека.

5 ракет россияне выпустили по одному из объектов критической инфраструктуры в Запорожской области. В Ивано-Франковской области российская ракета попала в энергетический объект.