Кулеба о ночной атаке РФ: Никакой военной цели, просто российское варварство

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал массированный удар по Украине 9 марта "обычным российским варварством", которое не имеет военной цели.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "В течение ночи Россия осуществила массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, что привело к потерям людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство"

Детали: Кулеба заверил, что наступит день, когда президент страны-агрессора Владимир Путин и его окружение будут привлечены к ответственности специальным трибуналом.

Что этому предшествовало: