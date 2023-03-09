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В Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 14:50

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот в четверг подтвердил, что заявление Анджея Дуды накануне означало готовность Варшавы предоставить Киеву определенное количество советских истребителей МиГ-29.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, он сказал в эфире Radio Plus.

"Насколько я знаю, что касается передачи Польше самолетов (МиГ-29), то это не будет большое количество. Безусловно, это не будет количество, которое соответствует количеству (переданных) танков", - отметил глава канцелярии польского президента.

"Мы, безусловно, сделаем это в какой-то более широкой, международной коалиции, чтобы Украина могла почувствовать эту поддержку в реальном измерении", - добавил он.

По словам Шрота, когда речь идет о самолетах F-16, "здесь нет места для каких-либо случайных заявлений", и президент Польши сказал это "с полным убеждением, с полным знанием".

Напомним, польский президент Анджей Дуда в недавнем интервью CNN заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции, и выразил убеждение, что в будущем Украина получит самолеты F-16.

Ранее в четверг министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине и словацкому правительству пора принять решение по этому вопросу. Как известно, Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

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О том, как политическая ситуация в Словакии может повлиять на решение о передаче Украине самолетов, читайте в статье: Завязаны на Украине: что поможет Словакии избежать реванша антизападных сил.

Темы: Польшаавиа
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