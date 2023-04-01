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Во львовской квартире взорвалась граната, погиб человек

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 1 апреля 2023, 09:38
Во львовской квартире взорвалась граната, погиб человек
иллюстративное фото полиции

Во Львове взорвалась граната, один человек погиб, еще один - пострадал.

Источник: депутат Львовского городского совета Игорь ЗинкевичНацполиция области

Прямая речь: "Взорвалась граната на ул. Замарстыновской 150, есть пострадавший один человек, также один человек погиб. На месте работают все соответствующие службы".

Обновлено: Утром правоохранители сообщили, что 31 марта около 22.30 в одном из помещений в многоквартирном доме на улице Замарстыновской во Львове взорвалась граната, вероятно, РГН.

В результате взрыва гость, 44-летний житель Чернигова, скончался от травм на месте, а хозяин квартиры, 52-летний львовянин, госпитализирован с тяжелыми травмами.

Дело открыли по статьям ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Темы: Львоввзрыв
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