В Запорожской области оккупанты ограничивают передвижение украинцев, не имеющих паспортов РФ – Генштаб

В оккупированном Токмаке Запорожской области россияне ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

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В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

В свою очередь, представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта".