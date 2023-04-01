Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожской области оккупанты ограничивают передвижение украинцев, не имеющих паспортов РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 19:10
В Запорожской области оккупанты ограничивают передвижение украинцев, не имеющих паспортов РФ – Генштаб

В оккупированном Токмаке Запорожской области россияне ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

В свою очередь, представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабоккупацияРосcияпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Генштаб
Силы обороны отразили более 50 атак, ожесточенные бои идут за три города – сводка Генштаба
Защитники сбили 6 вражеских "Шахедов" и отбили 70 атак противника – сводка
ВСУ поразили два ЗРК, враг применил баллистические ракеты – Генштаб
Последние новости
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
22:21
Итальянская ПВО SAMP/T официально заступила на дежурство в Словакии
22:06
В Кишиневе посоветовали кое-что перечитать Захаровой, которой привиделась "цензура" в Молдове
21:45
Экономические новости 6 апреля: рекордные международные резервы, тест евроколии из Равы-Русской
21:40
Минобороны ищет борцов с коррупцией в министерстве
21:18
Взрывы опять прогремели в оккупированном Мелитополе
21:15
Владелец Zara Inditex продает свой российский бизнес компании из ОАЭ
21:12
В Португалии расформировали пограничную службу, причастную к смертельному избиению украинца
20:59
В марте Украина могла бы получить около полумиллиарда от экспорта электричества - Герус
Все новости...
Реклама: