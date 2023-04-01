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В Запорожской области оккупанты ограничивают передвижение украинцев, не имеющих паспортов РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 19:10
В Запорожской области оккупанты ограничивают передвижение украинцев, не имеющих паспортов РФ – Генштаб

В оккупированном Токмаке Запорожской области россияне ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

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В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, которые не получили паспорта РФ. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

В свою очередь, представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта".

Темы: ГенштабоккупацияРосcияпаспорт
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