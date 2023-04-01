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Зеленский поблагодарил Швейцарию: Важно, когда нейтральные государства занимают четкую позицию

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 20:31
Зеленский поблагодарил Швейцарию: Важно, когда нейтральные государства занимают четкую позицию
флаг Швейцарии, фото Pixabay

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Швейцарию, которая на этой неделе присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против России.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На этой неделе Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза.

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Это важно, когда государства, которые являются нейтральными в военно-политическом смысле, все же занимают четкую моральную позицию к российскому террору, к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах.

Только в единстве можем сохранить мир как основу международных отношений, и я благодарю Швейцарию за соответствующие решения".

Что предшествовало: Федеральный совет Швейцарии в среду принял решение ввести против России санкции, соответствующие десятому пакету экономических ограничений Европейского Союза.

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Темы: ЗеленскийШвейцария
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