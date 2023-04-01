Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поблагодарил Швейцарию: Важно, когда нейтральные государства занимают четкую позицию

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 20:31
Зеленский поблагодарил Швейцарию: Важно, когда нейтральные государства занимают четкую позицию
флаг Швейцарии, фото Pixabay

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Швейцарию, которая на этой неделе присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против России.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На этой неделе Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза.

Это важно, когда государства, которые являются нейтральными в военно-политическом смысле, все же занимают четкую моральную позицию к российскому террору, к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах.

Только в единстве можем сохранить мир как основу международных отношений, и я благодарю Швейцарию за соответствующие решения".

Что предшествовало: Федеральный совет Швейцарии в среду принял решение ввести против России санкции, соответствующие десятому пакету экономических ограничений Европейского Союза.

Темы: ЗеленскийШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Россия понесет системную ответственность за депортацию детей
Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН
И.о. наместника Лавры: Братия молится за Зеленского, а проклятия Павла вернутся к нему же
Последние новости
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
22:21
Итальянская ПВО SAMP/T официально заступила на дежурство в Словакии
22:06
В Кишиневе посоветовали кое-что перечитать Захаровой, которой привиделась "цензура" в Молдове
21:45
Экономические новости 6 апреля: рекордные международные резервы, тест евроколии из Равы-Русской
Все новости...
Реклама: