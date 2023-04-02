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Британская разведка рассказала о влиянии алкоголизма на российских вояк

"Европейская правда"Воскресенье, 2 апреля 2023, 09:25

Потери России с начала полномасштабного вторжения составляют до 200 тысяч человек, при этом значительная часть из них была вызвана небоевыми причинами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

В обзоре ссылаются на "российский информационный Telegram-канал", который 27 марта сообщил о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск.

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Среди других основных причин небоевых потерь, по оценке британской разведки, являются ненадлежащие тренировки по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и травмы, связанные с погодными условиями, такие как переохлаждение.

"Российские командиры, вероятно, считают, что распространенное злоупотребление алкоголем особенно негативно влияет на боеспособность. Однако, поскольку злоупотребление алкоголем распространено в большей части российского общества, его уже давно негласно считают частью военной жизни, даже во время боевых действий", - подытоживается в обзоре.

Отметим, что недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес приводил оценку в более 220 тысяч убитых и раненых российских военных с начала активной фазы войны в Украине.

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Ранее британская разведка также указывала на большие потери российских сил во время лобовых атак, которые они устраивают для штурма ключевых населенных пунктов на линии фронта.

Темы: Росcиявойна
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