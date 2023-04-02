Путин отправил Лукашенко "подбадривающую" телеграмму

Российский диктатор Владимир Путин отправил Александру Лукашенко телеграмму по случаю "Дня единения народов России и Беларуси", в которой похвалил "эффективное взаимодействие стран несмотря на беспрецедентное санкционное давление".

Источник: телеграмма, которую цитирует "РИА Новости"

Дословно: "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и нанотехнологического суверенитета".

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Детали: Путин якобы пожелал беларусам "счастья и процветания".

Отмечается, что диктаторы встретятся на этой неделе.

Справка: Беларусь берет активное участие в войне против Украины.

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С ее территории летят ракеты и дроны, из Беларуси нападали россияне в начале войны, а до сих пор там тренируются и лечатся оккупанты.