Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин отправил Лукашенко "подбадривающую" телеграмму

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 09:41
Путин отправил Лукашенко подбадривающую телеграмму
фото: тасс

Российский диктатор Владимир Путин отправил Александру Лукашенко телеграмму по случаю "Дня единения народов России и Беларуси", в которой похвалил "эффективное взаимодействие стран несмотря на беспрецедентное санкционное давление".

Источник: телеграмма, которую цитирует "РИА Новости"

Дословно: "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и нанотехнологического суверенитета".

Детали: Путин якобы пожелал беларусам "счастья и процветания".

Отмечается, что диктаторы встретятся на этой неделе.

 

Справка: Беларусь берет активное участие в войне против Украины.

С ее территории летят ракеты и дроны, из Беларуси нападали россияне в начале войны, а до сих пор там тренируются и лечатся оккупанты.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ПутинЛукашенковойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Путин
Власти Армении обещают РФ не выдавать Путина суду в Гааге
Шойгу пообещал оккупантам, что РФ будет наращивать объемы боеприпасов
Путин прилагает усилия, чтобы формировать антизападную коалицию в ООН – ISW
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: