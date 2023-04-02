Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе

Министерство цифровой трансформации планирует присоединиться к проведению переписи населения после войны и привлечь информацию из реестров для упрощения процедуры, а также привлечь к переписи компанию АррІе.

Источник: вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "После нашей победы нужно будет точно проводить перепись населения. Но мы вообще переосмыслили подход к этому. И понимаем, что много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать то, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров".

Детали: По его словам, к переписи населения Минцифры планирует привлечь компанию АррІе.

"Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", - добавил Федоров.