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Зеленский озвучил Си Цзиньпину "формулу мира", а Си рассказал о китайском "мирном плане" – ОП

Алена МазуренкоСреда, 26 апреля 2023, 18:16
Зеленский озвучил Си Цзиньпину формулу мира, а Си рассказал о китайском мирном плане – ОП

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский озвучил лидеру КНР Си Цзиньпину украинскую "формулу мира", а Си Цзиньпин рассказал ему о китайском "мирном плане".

Источник: спикер Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Состоялся обмен мнениями. Председатель КНР лично представил китайский мирный план, который есть в публичном пространстве. Президент Украины рассказал о нашей формуле мира, которая состоит из 10 шагов и является для нас приоритетной.

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Есть определенные моменты, где они пересекаются, относительно неиспользования и нераспространения ядерного оружия и т.д.".

Детали: По словам Никифорова, это только начало и новый этап двусторонних отношений стран.

Разговор представитель Зеленского назвал "обменом взглядами" по важнейшим вопросам и "первым шагом" в восстановлении и развитии украинско-китайских отношений.

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В частности, Украина ожидает прибытия спецпредставителя Китая по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.). Им назначили экс-посла КНР в России (с 2009 по 2019 год) Ли Хуэя. Пока неизвестно, когда Ли совершит поездку и какие еще страны посетит.

Прямая речь: "Посмотрим с чем он приедет. Я так понимаю, что он приедет, чтобы более детально понять нашу позицию. Так или иначе, а мы настроены на прямой диалог с Китаем".

Напомним:

  • 26 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • В этот же день Зеленский назначил Павла Рябикина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае. После смерти предыдущего посла Сергея Камышева Украина несколько лет не назначала посла в Китае.
  • Предыдущий разговор лидеров Украины и Китая состоялся в 2021 году.
  • В феврале 2023 года китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
  • Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

Темы: ЗеленскийСи Цзиньпинмирвойна
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