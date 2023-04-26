Зеленский озвучил Си Цзиньпину "формулу мира", а Си рассказал о китайском "мирном плане" – ОП

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский озвучил лидеру КНР Си Цзиньпину украинскую "формулу мира", а Си Цзиньпин рассказал ему о китайском "мирном плане".

Источник: спикер Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Состоялся обмен мнениями. Председатель КНР лично представил китайский мирный план, который есть в публичном пространстве. Президент Украины рассказал о нашей формуле мира, которая состоит из 10 шагов и является для нас приоритетной.

Есть определенные моменты, где они пересекаются, относительно неиспользования и нераспространения ядерного оружия и т.д.".

Детали: По словам Никифорова, это только начало и новый этап двусторонних отношений стран.

Разговор представитель Зеленского назвал "обменом взглядами" по важнейшим вопросам и "первым шагом" в восстановлении и развитии украинско-китайских отношений.

В частности, Украина ожидает прибытия спецпредставителя Китая по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.). Им назначили экс-посла КНР в России (с 2009 по 2019 год) Ли Хуэя. Пока неизвестно, когда Ли совершит поездку и какие еще страны посетит.

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Прямая речь: "Посмотрим с чем он приедет. Я так понимаю, что он приедет, чтобы более детально понять нашу позицию. Так или иначе, а мы настроены на прямой диалог с Китаем".

Напомним: