Зеленський озвучив Сі Цзіньпіну "формулу миру", а Сі розповів про китайський "мирний план" – ОП

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський озвучив лідеру КНР Сі Цзіньпіну українську "формулу миру", натомість Сі Цзіньпін розповів про китайський "мирний план".

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Відбувся обмін думками. Голова КНР особисто представив китайський мирний план, який є в публічному просторі. Президент України розповів про нашу формулу миру, яка складається з 10 кроків і є для нас пріоритетною.

Є певні моменти, де вони перетинаються, щодо невикористання і неросповсюдження ядерної зброї, тощо".

Деталі: За словами Никифорова, це лише початок і новий етап двостороніх відносин країн.

Розмову речник Зеленського назвав "обміном поглядами" щодо найважливіших питань і "першим кроком" у відновленні і розвитку українсько-китайських відносин.

Зокрема, Україна очікує на прибуття спецпредставника Китаю щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.). Ним призначили експосла КНР в Росії (з 2009 по 2019 рік) Лі Хуея. Поки невідомо, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни відвідає.

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Пряма мова: "Подивимось із чим він приїде. Я так розумію, що він приїде, щоб більш детально зрозуміти нашу позицію. Хай там як, а ми налаштовані на прямий діалог із Китаєм".

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