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Зеленський озвучив Сі Цзіньпіну "формулу миру", а Сі розповів про китайський "мирний план" – ОП

Альона Мазуренко Середа, 26 квітня 2023, 18:16
Зеленський озвучив Сі Цзіньпіну формулу миру, а Сі розповів про китайський мирний план – ОП

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський озвучив лідеру КНР Сі Цзіньпіну українську "формулу миру", натомість Сі Цзіньпін розповів про китайський "мирний план". 

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Відбувся обмін думками. Голова КНР особисто представив китайський мирний план, який є в публічному просторі. Президент України розповів про нашу формулу миру, яка складається з 10 кроків і є для нас пріоритетною. 

Є певні моменти, де вони перетинаються, щодо невикористання і неросповсюдження ядерної зброї, тощо". 

Деталі: За словами Никифорова, це лише початок і новий етап двостороніх відносин країн.

Розмову речник Зеленського назвав "обміном поглядами" щодо найважливіших питань і "першим кроком" у відновленні і розвитку українсько-китайських відносин. 

Зокрема, Україна очікує на прибуття спецпредставника Китаю щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.). Ним призначили експосла КНР в Росії (з 2009 по 2019 рік) Лі Хуея. Поки невідомо, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни відвідає.

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Пряма мова: "Подивимось із чим він приїде. Я так розумію, що він приїде, щоб більш детально зрозуміти нашу позицію. Хай там як, а ми налаштовані на прямий діалог із Китаєм".

Нагадаємо: 

  • 26 квітня 2023 президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Цього ж дня Зеленський призначив Павла Рябікіна надзвичайним і повноважним послом України в Китаї. Після смерті попереднього посла Сергія Камишева Україна кілька років не призначала посла в Китаї. 
  • Попередня розмова лідерів України і Китаю відбулась у 2021 році.
  • У 2023 році китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
  • Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

Теми: ЗеленськийСі Цзіньпінмирвійна
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