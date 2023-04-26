Зеленський озвучив Сі Цзіньпіну "формулу миру", а Сі розповів про китайський "мирний план" – ОП
Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський озвучив лідеру КНР Сі Цзіньпіну українську "формулу миру", натомість Сі Цзіньпін розповів про китайський "мирний план".
Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Відбувся обмін думками. Голова КНР особисто представив китайський мирний план, який є в публічному просторі. Президент України розповів про нашу формулу миру, яка складається з 10 кроків і є для нас пріоритетною.
Є певні моменти, де вони перетинаються, щодо невикористання і неросповсюдження ядерної зброї, тощо".
Деталі: За словами Никифорова, це лише початок і новий етап двостороніх відносин країн.
Розмову речник Зеленського назвав "обміном поглядами" щодо найважливіших питань і "першим кроком" у відновленні і розвитку українсько-китайських відносин.
Зокрема, Україна очікує на прибуття спецпредставника Китаю щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.). Ним призначили експосла КНР в Росії (з 2009 по 2019 рік) Лі Хуея. Поки невідомо, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни відвідає.
Пряма мова: "Подивимось із чим він приїде. Я так розумію, що він приїде, щоб більш детально зрозуміти нашу позицію. Хай там як, а ми налаштовані на прямий діалог із Китаєм".
Нагадаємо:
- 26 квітня 2023 президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- Цього ж дня Зеленський призначив Павла Рябікіна надзвичайним і повноважним послом України в Китаї. Після смерті попереднього посла Сергія Камишева Україна кілька років не призначала посла в Китаї.
- Попередня розмова лідерів України і Китаю відбулась у 2021 році.
- У 2023 році китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
- Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.