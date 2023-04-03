Путин дал орден "за мужество" убитому пропагандисту Татарскому

Владлен Татарский, фото из Telegram

Президент России Владимир Путин посмертно наградил "орденом мужества" коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского), который называл себя военкором.

Источник: российский РБК со ссылкой на указ Путина

Детали: Согласно указу, "военкора" награждают "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

Предыстория:

2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.

Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.