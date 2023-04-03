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РФ открывает центры для деукраинизации в оккупированной Запорожской области – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 21:38
РФ открывает центры для деукраинизации в оккупированной Запорожской области – ЦНС
Митинг в Мелитоле 7 марта 2022 года, фото shutterstock

Россия планирует открыть пропагандистские центры для деукраинизации в оккупированной части Запорожской области.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "Анализ информационного поля ВОТ Запорожской области указывает на развертывание целенаправленной кампании по навязыванию местному населению российской идентичности и принуждения к интеграции в социально-культурное пространство РФ.

Активно распространяется заявление главы Федерального агентства по делам национальностей РФ Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств данного агентства на ВОТ Запорожской области с целью "укрепления российской идентичности и межнационального единства в регионах, которые только недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды".

Детали: Сообщается, что деятельность созданных представительств будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения оккупированных территорий Запорожской области к сотрудничеству с российскими общественными организациями, создании совместных программ "просветительской работы", а также активному внедрению "гуманитарных программ".

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Темы: Запорожская областьпропагандаоккупация
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