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Зеленский: Кремль не прикроется креслом в Совбезе ООН, ответственность будет

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 апреля 2023, 00:04
Зеленский: Кремль не прикроется креслом в Совбезе ООН, ответственность будет
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН или газовыми трубами – ответственность за каждое преступление в Украине будет.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет".

Детали: Президент подчеркнул, что ответственность будет как в Международном уголовном суде, так и в украинских судах.

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Темы: ЗеленскийООНвоенные преступлениятрибунал
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