Зеленский: Кремль не прикроется креслом в Совбезе ООН, ответственность будет
Вторник, 4 апреля 2023, 00:04
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН или газовыми трубами – ответственность за каждое преступление в Украине будет.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет".
Детали: Президент подчеркнул, что ответственность будет как в Международном уголовном суде, так и в украинских судах.
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