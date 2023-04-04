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Зеленський: Кремль не прикриється кріслом у Радбезі ООН, відповідальність буде

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 квітня 2023, 00:04
Зеленський: Кремль не прикриється кріслом у Радбезі ООН, відповідальність буде
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у Кремля не вийде прикритися кріслом в Раді Безпеки ООН чи газовими трубами – відповідальність за кожен злочин в Україні буде.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "У Кремля не вийде прикритися кріслом в Раді Безпеки ООН, газовими трубами чи будь-чим ще. Законна і справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде".

Деталі: Президент наголосив, що відповідальність буде як Міжнародному кримінальному суді, так і в українських судах.

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Теми: ЗеленськийООНвоєнні злочинитрибунал
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