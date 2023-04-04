Британская разведка: Руководство РФ ищет альтернативы "группе Вагнера"

Британская разведка допускает, что в России работают над созданием новых частных военных компаний, которые могли бы стать альтернативной "группе Вагнера" в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 4 апреля.

По мнению аналитиков, РФ хотела бы постепенно заменить другими ЧВК "группу Вагнера", которая играет значительную роль в войне против Украины – из-за напряжения, возникшего между российским Минобороны и главарём "вагнеровцев" Евгением Пригожиным.

Реклама:

"Российское военное руководство, похоже, хочет заменить их другой ЧВК, которая была бы более подконтрольной ему. Однако ни одна из российских частных военных компаний из тех, о которых известно, не является сопоставимой с "группой Вагнера" по размерам и боеспособности", – отмечают в обзоре.

Британская разведка допускает, что в Москве оценили "удобство" использования в войне против Украины ЧВК, поскольку это создает меньше жестких лимитов с выплатами и в таких структурах меньше проблем с эффективностью, чем в регулярной армии.

"Руководство РФ, наверное, считает, что общество будет легче воспринимать большие потери среди наемников ЧВК, чем в регулярной армии", – отмечает разведка.

ВИДЕО ДНЯ

В предыдущем обзоре рассказывали, что Минобороны России проводит информационную операцию по восстановлению репутации 155-й бригады морской пехоты из Владивостока, которая стала синонимом недавних российских неудач в Украине.