Британська розвідка: Керівництво РФ шукає альтернативи "групі Вагнера"

Британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною "групі Вагнера" у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 4 квітня.

На думку аналітиків, РФ хотіла б поступово замінити іншими ПВК "групу Вагнера", яка відіграє значну роль у війні проти України – через напругу, що виникла між російським Міноборони і ватажком "вагнерівців" Євгенієм Пригожиним.

"Російське військове керівництво, схоже, хоче замінити їх іншою ПВК, яка була б більш підконтрольною йому. Проте жодна з російських приватних військових компаній з тих, про які відомо, не є співставною з "групою Вагнера" за розмірами та боєздатністю", – зазначають в огляді.

Британська розвідка допускає, що у Москві оцінили "зручність" використання у війні проти України ПВК, оскільки це створює менше жорстких лімітів з виплатами і такі структури є ефективнішими, ніж регулярна армія.

"Керівництво РФ напевно вважає, що суспільство буде легше сприймати великі втрати серед найманців ПВК, аніж у регулярній армії", – зазначає розвідка.

У попередньому огляді розповідали, що Міноборони Росії проводить інформаційну операцію з відновлення репутації 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока, яка стала синонімом нещодавніх російських невдач в Україні.