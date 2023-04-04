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Британська розвідка: Керівництво РФ шукає альтернативи "групі Вагнера"

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 09:17
Британська розвідка: Керівництво РФ шукає альтернативи групі Вагнера
Найманці ПВК "Варнер". Фото РИА Новости

Британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною "групі Вагнера" у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 4 квітня.

На думку аналітиків, РФ хотіла б поступово замінити іншими ПВК "групу Вагнера", яка відіграє значну роль у війні проти України – через напругу, що виникла між російським Міноборони і ватажком "вагнерівців" Євгенієм Пригожиним.  

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"Російське військове керівництво, схоже, хоче замінити їх іншою ПВК, яка була б більш підконтрольною йому. Проте жодна з російських приватних військових компаній з тих, про які відомо, не є співставною з "групою Вагнера" за розмірами та боєздатністю", – зазначають в огляді.

Британська розвідка допускає, що у Москві оцінили "зручність" використання у війні проти України ПВК, оскільки це створює менше жорстких лімітів з виплатами і такі структури є ефективнішими, ніж регулярна армія. 

"Керівництво РФ напевно вважає, що суспільство буде легше сприймати великі втрати серед найманців ПВК, аніж у регулярній армії", – зазначає розвідка.  

ВІДЕО ДНЯ

У попередньому огляді розповідали, що Міноборони Росії проводить інформаційну операцію з відновлення репутації 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока, яка стала синонімом нещодавніх російських невдач в Україні.

Теми: РосіяВагнервійнарозвідка
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