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Министры НАТО поддержали создание многолетней программы поддержки Украины - Столтенберг

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 20:02

Министры иностранных дел стран Североатлантического Альянса во вторник официально поддержали разработку многолетней программы поддержки Украины, которая поможет ей сблизиться с НАТО.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Мы разработаем многолетнюю инициативу поддержки Украины, которая поможет обеспечить условия обороны Украины, осуществить переход от оборудования и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО и повысить оперативную совместимость с НАТО", - отметил он.

По словам генсека НАТО, этот шаг демонстрирует "долгосрочную преданность Альянса Украине и приближает Украину к евроатлантической семье".

"Члены Альянса четко дали понять, что мы остаемся преданными политике открытых дверей НАТО. Мы поощряем Украину продолжать путь реформ - даже в трудные времена. Мы обсудили важность антикоррупционных мер, верховенства права и прав меньшинств", - отметил он.

Столтенберг также напомнил, что ожидает участия президента Владимира Зеленского в саммите Альянса в июле.

Генсек НАТО еще в понедельник анонсировал согласование старта разработки многолетней программы поддержки для Украины, которая будет предусматривать и поддержку по завершении войны с Россией. По данным СМИ, он также просит страны-члены выделять по 500 миллионов евро в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник состоялось первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

Темы: НАТОпомощь Украине
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