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Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины снят с повестки дня – Кулеба

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 20:17
Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины снят с повестки дня – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о разработке многолетней программы поддержки Украины, которая поможет ей сблизиться с НАТО, Кулеба пояснил, что речь идет не о ПДЧ.

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"Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку. Речь идет о дополнительном укреплении всеобъемлющего пакета помощи от НАТО. И это не может быть заменой для членства, и не могу быть условием для членства. Это - механизм практической помощи, который НАТО хочет сделать максимально мощным, а параллельно идет процесс принятия политических решений относительно членства Украины в НАТО", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина однозначно ожидает формализованные решения.

"Это должны быть решения, которые приближают членство Украины в НАТО. Мы не ищем решения, которые лишь констатируют состояние отношений. Повторение в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми, этого будет недостаточно", - добавил он.

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Ранее СМИ сообщали, что Столтенберг просит страны-члены выделять по 500 миллионов евро в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь.

Во вторник состоялось первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

Темы: НАТОКулеба ДмитрийМИД
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