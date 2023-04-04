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Зеленский провел военное совещание: заслушал Залужного, Сырского, Буданова

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 апреля 2023, 22:56
Зеленский провел военное совещание: заслушал Залужного, Сырского, Буданова
Скрин из видеообращения 4 апреля

Президент Владимир Зеленский провел военное совещание, где заслушал главнокомандующего Валерия Залужного, генерала Александра Сырского, главу ГУР Кирилла Буданова и Минобороны.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский - по Бахмуту, Главком, руководитель ГУР - по общей военной ситуации. Министерство обороны - по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются"

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Детали: Кроме того, Зеленский, комментируя вступление Финляндии в НАТО, заверил, что наступит день, когда и для Украины безопасность будет гарантирована. Он отметил, что российская агрессия однозначно доказывает: только коллективные и превентивные гарантии могут быть надежными.

Темы: ЗеленскийЗалужныйБудановпрезидент
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