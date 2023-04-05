В подтопленном Краматорске завершили эвакуацию
Среда, 5 апреля 2023, 03:40
В Краматорске завершили эвакуационные работы завершенные после прорыва шлюза из-за таяния снега.
Источник: Общественное
Детали: По данным издания, никто не пострадал.
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Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что из зоны подтопления 7 человек согласились эвакуироваться в "Пункт несокрушимости". Все остальные будут жить у родственников.
Местные жители жалуются на затопление домов выше уровня пояса и повреждение имущества.
Конструкцию дамбы укрепляют мешками с песком. Было принято решение не перекрывать место слива, уровень воды уже упал.
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