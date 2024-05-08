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Кличко наградил Залужного и Лину Костенко званием "Почетный гражданин Киева"

Алена МазуренкоСреда, 8 мая 2024, 16:18
Кличко наградил Залужного и Лину Костенко званием Почетный гражданин Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко, по решению Киевсовета, наградил званием "Почетный гражданин Киева" бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поэтессу Лину Костенко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (8 мая - ред.) столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и наградила званием „Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного

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Лина Васильевна на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости.

Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины.

Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны".

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Темы: ЗалужныйКГГАВиталий КличкоКиев
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