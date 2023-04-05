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Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Среда, 5 апреля 2023, 04:35
Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото из Facebook

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочно провести комплексную реформу Совета Безопасности ООН.

Источник: Эрдоган во время ужина с иностранными послами и дипломатами, цитирует Anadolu

Детали: Президент Турции отметил, что нынешний порядок, по которому только 5 стран влияет на "судьбу человечества", не является устойчивым.

Поэтому он призвал к всеобъемлющей реформе Совета безопасности ООН.

Относительно войны России в Украине Эрдоган выразил веру в возможность "поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который его втянуто".

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Темы: ЭрдоганООН
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