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Ердоган закликав реформувати Радбез ООН

Середа, 5 квітня 2023, 04:35
Ердоган закликав реформувати Радбез ООН
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото з Facebook

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.

Джерело: Ердоган під час вечері з іноземними послами та дипломатами, цитує Anadolu

Деталі: Президент Туреччини зазначив, що нинішній порядок, за яким лише 5 країн впливає на "долю людства", не є стійким.

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Тому він закликав до всеохопної реформи Ради безпеки ООН.

Щодо війни Росії в Україні Ердоган висловив віру в можливість "підтримання справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнуто".

Теми: ЕрдоганООН
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