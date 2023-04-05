Ердоган закликав реформувати Радбез ООН
Середа, 5 квітня 2023, 04:35
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.
Джерело: Ердоган під час вечері з іноземними послами та дипломатами, цитує Anadolu
Деталі: Президент Туреччини зазначив, що нинішній порядок, за яким лише 5 країн впливає на "долю людства", не є стійким.
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Тому він закликав до всеохопної реформи Ради безпеки ООН.
Щодо війни Росії в Україні Ердоган висловив віру в можливість "підтримання справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнуто".