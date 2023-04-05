В Мелитополе оккупанты запугивают местных жителей вывозом в Россию – штаб
Среда, 5 апреля 2023, 07:16
В оккупированном Мелитополе захватчики запугивают местных жителей вывозом в Россию и контрнаступлением Сил обороны.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок об их эвакуации в Россию.
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Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины".