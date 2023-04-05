В Мелитополе оккупанты запугивают местных жителей вывозом в Россию – штаб

В оккупированном Мелитополе захватчики запугивают местных жителей вывозом в Россию и контрнаступлением Сил обороны.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В населенном пункте Мелитополь Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок об их эвакуации в Россию.

Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины".