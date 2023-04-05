Ночной отстрел врага под Бахмутом: снайперы ССО положили десяток оккупантов

Силы специальных операций ВСУ рассказали об особенностях своей охоты на противника в районе Бахмута в Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Более 10 уничтоженных оккупантов - результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней".

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Детали: Спецназовцы отмечают, что российские оккупанты в ночное время суток пытаются продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.

Воины ССО, в свою очередь, постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и различным калибром.

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