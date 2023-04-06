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FT: США, Германия и Венгрия против "дорожной карты" вступления Украины в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 20:56

Соединенные Штаты вместе с Германией и Венгрией выступают против намерений других государств-членов НАТО предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в Альянсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", изданию Financial Times рассказали четверо должностных лиц, участвовавших в переговорах.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил государствам-членам документ с предложениями, в котором изложил "практические и политические" предложения для Киева. Среди них - предложение о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая бы основывалась на заявлении 2008 года о том, что страна "однажды" станет членом Альянса.

Источники FT рассказали, что на этой неделе между министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе шли активные дебаты о том, что именно следует предложить Украине в обновленной декларации.

В то время как все члены Альянса соглашаются, что членство в НАТО не может обсуждаться всерьез, пока в Украине продолжается война, возросло количество сторонников идеи предложить Украине "политический путь" к членству на саммите в Вильнюсе, что "усилило бы" отношения Альянса и Киева.

Однако, по данным собеседников Financial Times, США, а также Германия и Венгрия выступают против этого предложения.

"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", - сказал один из них. "Дорога (к саммиту в Вильнюсе - ред.) все еще очень тернистая", - добавил другой источник.

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В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе и рассчитывает, что на саммите в Вильнюсе получит новые заверения относительно вступления в НАТО. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня. По его словам, Украина подала заявку на вступление и на саммите в Вильнюсе ожидает решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

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Темы: НАТОУкраинаСШАГермания
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